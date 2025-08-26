‘Paulo, O Apóstolo’ mantém segunda posição com audiência 49% maior em São Paulo Produção também foi destaque no Rio de Janeiro com placar 3,8 x 2,1 pontos de média Audiências|Do R7 26/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Paulo, O Apóstolo’ mantém segunda posição com audiência 49% maior em São Paulo Divulgação/RECORD

A série Paulo, O Apóstolo exibida ontem, garantiu à RECORD a segunda posição isolada durante a faixa das 21h às 22h.

Em São Paulo, a trama protagonizada por Murilo Cezar, conquistou o público com 5,2 pontos de média, pico de 7,4 pontos e participação de 7,9%. Este índice é 49% maior que o do SBT, que ficou em terceiro lugar com 3,5 pontos de média.

Outra praça em que a produção registrou uma audiência relevante foi o Rio de Janeiro, onde alcançou 3,8 pontos de média contra apenas 2,1 do SBT. O share foi de 5,4%.

Paulo, O Apóstolo narra a fascinante e profunda jornada de Saulo de Tarso (Murilo Cezar), um jovem fariseu fervoroso que, após um encontro inesperado, tem sua vida transformada para sempre. A série vai ao ar de segunda a sexta após o Jornal da Record.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp