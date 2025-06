Primeiro lugar! ‘Balanço Geral SP’ conquista a liderança por 14 minutos Com pico acima de 8 pontos, programa ficou à frente de ‘Globo Esporte’ e ‘Jornal Hoje’ Audiências|Do R7 05/06/2025 - 12h12 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h12 ) twitter

Primeiro lugar! ‘Balanço Geral SP’ conquista a liderança por 14 minutos Edu Moraes/RECORD

O Balanço Geral SP, que vêm ganhado público a cada dia, nesta quarta-feira (4) aumentou ainda mais a audiência, chegando a liderar por 14 minutos. Ao alcançar até 8,3 pontos de pico, o programa comandado por Eleandro Passaia superou por alguns momentos Globo Esporte e Jornal Hoje.

Na faixa completa, das 10h54 às 15h30, registrou 6,2 pontos de média e share de17,8%.

A média do Balanço Geral SP atingiu mais que o dobro do resultado da terceira colocada, o SBT, que obteve 3 pontos.

No confronto com o Alô Você, a vantagem do jornalístico da RECORD foi ainda maior, com placar de 5,3 pontos de média e 16,3 % de share x 2,9 e 9%. Nesta faixa, das 11h às 13h15, a diferença foi de 2,4 pontos.

‌



Um dos destaques do programa foi a cobertura das investigações envolvendo o caso de Adalberto Amarilio dos Santos Junior, encontrado morto em uma área em obras no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

