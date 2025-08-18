RECORD abre 13 pontos de vantagem e vence as concorrentes com Brasileirão, em Recife
Com exibição do jogo entre Sport e São Paulo, emissora também obteve destaque em dez praças pelo Brasil e no PNT
Sport e São Paulo empataram dentro de campo e a RECORD, exibindo a partida, venceu as concorrentes. A emissora garantiu o segundo lugar isolado em dez praças e no Mercado Nacional na faixa da bola rolando, das 18h30 às 20h27, neste sábado (16).
Em Recife, a transmissão da RECORD fez sucesso e a emissora venceu o SBT, terceiro colocado, pelo placar de 14,8 a 1,8 — 13 pontos de diferença. Na Grande São Paulo, o resultado ficou em 6,4 X 3,6 a favor da RECORD.
No PNT (Painel Nacional de Televisão) a emissora marcou 5,4 pontos de média e venceu o SBT, terceiro colocado, que obteve 3,1 pontos. Em Belo Horizonte o placar foi 5,6 a 2,3, e Campinas 3 a 2,8 — praças onde a RECORD também assegurou o segundo lugar, com a Band em terceiro.
Com o SBT na terceira colocação, a transmissão também foi destaque em:
- Salvador: 5,5 a 2,7;
- Distrito Federal: 4,5 a 2;
- Vitória: 3,5 a 1,7;
- Porto Alegre: 3,2 a 1,7;
- Rio de Janeiro: 4,2 a 2,8;
- Manaus: 2,6 a 2,5.
Sport X São Paulo
Jogando em casa, o Sport abriu dois gols de vantagem no placar sobre o São Paulo, com Lucas Lima e Derik Lacerda. O tricolor paulista reagiu e foi buscar o empate com gols de Lucas Moura e Maik.
Com o resultado, o Leão da Ilha é o lanterna e continua na zona de rebaixamento. Já os comandados de Hernán Crespo quebraram uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, mas subiram para 6º na classificação.
Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT
