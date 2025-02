RECORD alcança o melhor índice na média dia, e conquista a maior audiência na tarde em SP No Rio de Janeiro, emissora garante mais que o dobro da concorrente terceira colocada Audiências|Do R7 30/01/2025 - 16h09 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h25 ) twitter

No Rio de Janeiro, emissora tem o segundo maior resultado e fecha o placar com 5,7 x 1,8 ponto Reprodução/RECORD

Nesta quarta (29), a RECORD alcançou seu melhor desempenho do ano na média do dia em São Paulo, consolidando-se na vice-liderança isolada. Das 7h à meia-noite, a emissora registrou 6 pontos de média e 13,3% de share, quase o dobro dos 3,1 pontos do SBT, que ocupou a terceira posição.

No período da tarde, do meio-dia às 18h, a RECORD bateu recorde de audiência, com 6,2 pontos de média e 13,3% de participação, garantindo o segundo lugar isolado com ampla vantagem sobre o SBT, que ficou em terceiro com 3,2 pontos.

No Rio de Janeiro, a audiência foi mais que o dobro da terceira colocada. Na média dia, marcou 5,4 pontos e share de 11,5%, enquanto o SBT ficou em terceiro lugar com 2,1 pontos. Na tarde, a média foi de 7,1 pontos e share de 14,8%, contra 2,4 pontos da terceira colocada.