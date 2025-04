RECORD fecha março em 2º lugar isolado e com crescimento de 13% no horário nobre Em São Paulo, a emissora brilhou com avanço em todas as faixas horárias! Audiências|Do R7 03/04/2025 - 10h08 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h13 ) twitter

RECORD fecha março em segundo lugar isolado e com crescimento de 13% no horário nobre no Mercado Nacional RECORD

Mantendo a tendência de alta registrada nos últimos meses, a RECORD apresentou crescimento da audiência em março, na comparação com fevereiro, e garantiu o segundo lugar isolado em todas as faixas de horário. Um resultado comprovado pelo estudo da média mensal da Kantar IBOPE Media envolvendo os dados da Grande São Paulo e do Painel Nacional de Televisão (PNT).

Mercado Nacional: aumento de 13% no horário nobre

Com o fechamento de março, a emissora manteve o segundo lugar na média dia (7h à meia-noite), no PNT, posição que ocupa há 62 meses consecutivos, com audiência 85% maior que a do SBT. A RECORD conquistou 5,2 pontos de média e participação de 12,6%, o que representa um salto de 10% em relação a fevereiro, quando alcançou 4,7 pontos de média e participação de 11,7%. Já o SBT teve média de 2,8 pontos de média e share de 6,7%.

Na média 24 horas, foram 3,9 pontos e share de 11,7% em março, enquanto em fevereiro havia assegurado 3,6 pontos de média e share de 10,8%. Nesta faixa, o aumento da média foi de 11%. Já o SBT anotou média de 2,3 pontos e share de 6,9%.

Na média da manhã (7h ao meio-dia), a RECORD obteve 3 pontos de média e share de 12%, contra 2,8 pontos e 11,3% na participação de fevereiro, ou seja, um acréscimo de 8% na audiência. O SBT anotou 1,8 de média e 7,1% de participação.

Na média tarde (meio-dia às 18h), registrou crescimento de 8%, passando de 5,1 na média e 12,3% de share em fevereiro para 5,5 pontos e 13% em março. O SBT, em terceiro, ficou com 3,2 pontos o share de 7,5%.

Na média noite, horário nobre da televisão que engloba o período das 18h à meia-noite, a emissora registrou média de 6,8 pontos e share de 12,6% em março. Os números são 13 e 10% maiores que os de fevereiro (6 pontos e 11,4%), respectivamente. O SBT teve menos da metade dos índices da RECORD: 3,2 pontos e 6%.

Grande São Paulo: aumento acima de 15% em todos os horários

Na praça paulista, a RECORD teve um crescimento de 16% na média dia, saindo de 5,1 pontos e share de 12,5% em fevereiro para 5,9 e 14% no mês seguinte. O SBT, em terceiro, anotou 3,3 de média e participação de 7,8%.

Na média 24h, houve um salto de 15%. Enquanto em fevereiro a emissora marcou 3,9 pontos e share de 11,3%, em março chegou a 4,5 pontos e 12,8%. O SBT obteve 2,8 pontos de média e share de 8,1%.

Na média da manhã (7h ao meio-dia), o canal garantiu 3,4 pontos de média e share de 13,3% em março, tendo aumento de 15% em relação ao mês anterior, com média de 3 pontos e share de 11,8%. Já o SBT atingiu 2,5 pontos e 9,6%.

Na média da tarde (meio-dia às 18h), o desempenho foi março foi de 5,8 pontos de média e 14% de share, contra 5 pontos e 12,4% de fevereiro. A ampliação da audiência foi de 17%. O SBT teve média de 3,3 pontos e 7,9%.

No horário nobre (18h à meia-noite), a RECORD marcou média de 8 pontos e share de 14,4% no share de março, mais que o dobro da média do SBT, que atingiu 3,9 pontos e share de 6,9%. Nessa faixa, a emissora subiu 16% na comparação com o mês anterior, que havia conquistado 6,9 pontos de média e 12,8% de participação.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/PNT

