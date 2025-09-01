RECORD fica na liderança absoluta em SP com transmissão de Corinthians x Palmeiras Emissora ainda marcou mais que o dobro da terceira colocada na faixa do jogo Audiências|Do R7 01/09/2025 - 12h55 (Atualizado em 01/09/2025 - 12h55 ) twitter

RECORD alcança quase 17 pontos e fica na liderança absoluta em SP com transmissão de Corinthians x Palmeiras Edu Moraes/RECORD

Empate no placar do derby e liderança da RECORD! Com a bola rolando, a emissora venceu todas as concorrentes em São Paulo e garantiu o primeiro lugar com a transmissão de Corinthians x Palmeiras neste domingo (31), pela 22ª rodada do Brasileirão.

Na faixa das 18h30 às 20h30, a emissora obteve 14,4 pontos de média, 16,7 de pico e 23,4% de participação. A Globo, na segunda posição, marcou 13,9 pontos, e o SBT – terceiro colocado – 5,6.

Sobre o jogo

Os gols da partida foram marcados todos no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Vitor Roque converteu o pênalti sofrido por Flaco López e abriu o placar para o Palmeiras.

‌



Aos 25, após bola levantada na área pelo corintiano Garro, o zagueiro do Timão, Gustavo Henrique, ganhou a disputa pelo alto e contou com o desvio do lateral do Verdão, Piquerez, para empatar a partida.

Classificação

‌



Com um ponto para cada time, Corinthians e Palmeiras perderam uma posição na tabela. O Timão agora é o 12º colocado e o Verdão deixou a vice-liderança, sendo ultrapassado pelo Cruzeiro, mas tem dois jogos a menos que o clube mineiro e um a menos que o líder (Flamengo).

Próximos jogos

‌



Na próxima rodada, o Timão vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense – jogo que terá transmissão da RECORD. Já o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque. Ambos os jogos serão no sábado, dia 13 de setembro.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

