Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

RECORD fica na liderança com a vitória do Santos sobre o Cruzeiro

Emissora também conquistou o segundo lugar isolado em seis praças e no Mercado Nacional

Audiências|Do R7

Logo oficial da Record
Logo oficial da Record

Primeiro lugar! A transmissão da vitória do Santos sobre o Cruzeiro, no Mineirão, colocou a RECORD na liderança em Belo Horizonte neste domingo (10), na faixa da bola rolando – das 18h34 às 20h35. A emissora também assegurou o segundo lugar isolado em outras seis praças e no Mercado Nacional, sempre com o SBT na terceira colocação.  

De acordo com dados do Kantar Ibope Media, a RECORD marcou 16,8 pontos de média e 27,6% de participação na capital mineira, resultado que fez a emissora conquistar a liderança com quase 4 pontos de diferença para a Globo (segunda colocada), que anotou 13,1. 

No Painel Nacional de Televisão (PNT), o placar ficou 6,9 x 5,9 a favor da RECORD, que garantiu o segundo lugar. Destaque também para Salvador, onde a emissora venceu a terceira colocada por quase 5 pontos de vantagem (10,7 x 6,1). 

O jogo entre Cruzeiro e Santos também fez sucesso em:  


Goiânia: 8,1 x 7,2; 

São Paulo: 7,1 x 6,3; 


Recife: 5,4 x 4,7;  

Distrito Federal: 5,7 x 5,2; 


Rio de Janeiro: 5,5 x 5,4. 

Sobre o jogo 

Os donos da casa abriram o placar com gol marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno, ainda no primeiro tempo. Na etapa final do jogo, Guilherme e Caballero viraram a partida para o Santos. 

Com os três pontos na bagagem, o alvinegro praiano chegou a 21 pontos e viu a diferença para o Vasco – seu próximo adversário e primeiro time na zona de rebaixamento – aumentar para cinco pontos.  

Já o Cruzeiro segue na vice-liderança, mas agora a três pontos do líder, Flamengo, que venceu seu jogo na rodada. Os comandados de Leonardo Jardim voltam a campo fora de casa contra o Mirassol, no dia 18 de agosto. 

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!  

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT 

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.