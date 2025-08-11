RECORD fica na liderança com a vitória do Santos sobre o Cruzeiro Emissora também conquistou o segundo lugar isolado em seis praças e no Mercado Nacional Audiências|Do R7 11/08/2025 - 14h54 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h54 ) twitter

Logo oficial da Record

Primeiro lugar! A transmissão da vitória do Santos sobre o Cruzeiro, no Mineirão, colocou a RECORD na liderança em Belo Horizonte neste domingo (10), na faixa da bola rolando – das 18h34 às 20h35. A emissora também assegurou o segundo lugar isolado em outras seis praças e no Mercado Nacional, sempre com o SBT na terceira colocação.

De acordo com dados do Kantar Ibope Media, a RECORD marcou 16,8 pontos de média e 27,6% de participação na capital mineira, resultado que fez a emissora conquistar a liderança com quase 4 pontos de diferença para a Globo (segunda colocada), que anotou 13,1.

No Painel Nacional de Televisão (PNT), o placar ficou 6,9 x 5,9 a favor da RECORD, que garantiu o segundo lugar. Destaque também para Salvador, onde a emissora venceu a terceira colocada por quase 5 pontos de vantagem (10,7 x 6,1).

O jogo entre Cruzeiro e Santos também fez sucesso em:

‌



Goiânia: 8,1 x 7,2;

São Paulo: 7,1 x 6,3;

‌



Recife: 5,4 x 4,7;

Distrito Federal: 5,7 x 5,2;

‌



Rio de Janeiro: 5,5 x 5,4.

Sobre o jogo

Os donos da casa abriram o placar com gol marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno, ainda no primeiro tempo. Na etapa final do jogo, Guilherme e Caballero viraram a partida para o Santos.

Com os três pontos na bagagem, o alvinegro praiano chegou a 21 pontos e viu a diferença para o Vasco – seu próximo adversário e primeiro time na zona de rebaixamento – aumentar para cinco pontos.

Já o Cruzeiro segue na vice-liderança, mas agora a três pontos do líder, Flamengo, que venceu seu jogo na rodada. Os comandados de Leonardo Jardim voltam a campo fora de casa contra o Mirassol, no dia 18 de agosto.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT