RECORD fica na liderança com a vitória do Santos sobre o Cruzeiro
Emissora também conquistou o segundo lugar isolado em seis praças e no Mercado Nacional
Primeiro lugar! A transmissão da vitória do Santos sobre o Cruzeiro, no Mineirão, colocou a RECORD na liderança em Belo Horizonte neste domingo (10), na faixa da bola rolando – das 18h34 às 20h35. A emissora também assegurou o segundo lugar isolado em outras seis praças e no Mercado Nacional, sempre com o SBT na terceira colocação.
De acordo com dados do Kantar Ibope Media, a RECORD marcou 16,8 pontos de média e 27,6% de participação na capital mineira, resultado que fez a emissora conquistar a liderança com quase 4 pontos de diferença para a Globo (segunda colocada), que anotou 13,1.
No Painel Nacional de Televisão (PNT), o placar ficou 6,9 x 5,9 a favor da RECORD, que garantiu o segundo lugar. Destaque também para Salvador, onde a emissora venceu a terceira colocada por quase 5 pontos de vantagem (10,7 x 6,1).
O jogo entre Cruzeiro e Santos também fez sucesso em:
Goiânia: 8,1 x 7,2;
São Paulo: 7,1 x 6,3;
Recife: 5,4 x 4,7;
Distrito Federal: 5,7 x 5,2;
Rio de Janeiro: 5,5 x 5,4.
Sobre o jogo
Os donos da casa abriram o placar com gol marcado pelo zagueiro Fabrício Bruno, ainda no primeiro tempo. Na etapa final do jogo, Guilherme e Caballero viraram a partida para o Santos.
Com os três pontos na bagagem, o alvinegro praiano chegou a 21 pontos e viu a diferença para o Vasco – seu próximo adversário e primeiro time na zona de rebaixamento – aumentar para cinco pontos.
Já o Cruzeiro segue na vice-liderança, mas agora a três pontos do líder, Flamengo, que venceu seu jogo na rodada. Os comandados de Leonardo Jardim voltam a campo fora de casa contra o Mirassol, no dia 18 de agosto.
Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT