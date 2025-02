RECORD fica na liderança vencendo Globo e streamings com volta de Neymar ao Brasil Durante a partida entre Santos e Botafogo, às 23h31, a emissora chegou a abrir quase cinco pontos de vantagem sobre Cine BBB, com placar de 13,6 x 8,7 Audiências|Do R7 06/02/2025 - 14h19 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h22 ) twitter

RECORD fica na liderança vencendo a Globo e canais de streaming com volta de Neymar ao Brasil

Santos e Botafogo-SP ficaram no empate no duelo que marcou o retorno de Neymar ao futebol brasileiro, mas foi a RECORD que saiu vitoriosa com a transmissão da partida! A emissora ficou em primeiro lugar absoluto das 22h54 às 23h43, vencendo as emissoras concorrentes e também o índice dos canais sem referências, que inclui os serviços de streaming.

Nesta faixa de liderança, a RECORD abriu, em São Paulo, quase três pontos de vantagem para a segunda colocada, com média de 13,4 pontos, e venceu a Globo (10,8), que exibia o BBB e Cine BBB, e o SBT (3,5), que transmitia o Programa do Ratinho. No confronto, os canais sem referência marcaram média de 11,8.

Exatamente às 23h31, a RECORD superou a Globo por quase 5 pontos, com placar de 13,6 x 8,7.

No horário da bola rolando, entre às 21h36 e 23h35, a RECORD atingiu 13 pontos de média, pico de 14,9 e participação de 22,8%. Com este resultado, venceu com quase o quádruplo da audiência marcada pelo SBT (3,4 pontos) e garantiu o segundo lugar isolado.

Neymar entrou em campo no intervalo do jogo, quando o Santos vencia por 1 a 0. O craque brasileiro fez boas jogadas, sofreu várias faltas, conseguiu abrir a defesa do Botafogo-SP e quase marcou um gol.

Mas, na segunda etapa, quem balançou a rede foi Alexandre Jesus, camisa 9 botafoguense. Mesmo com um jogador a mais em campo, o Peixe até que tentou, mas não conseguiu tirar o empate do placar. Fim de jogo: Santos 1 x 1 Botafogo-SP.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP