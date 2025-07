RECORD garante 2º lugar isolado em todo o Brasil com vitória do Mirassol sobre o Santos Em São Paulo e Goiânia, as diferenças foram maiores do que 4 pontos para a terceira colocada Audiências|Do R7 21/07/2025 - 14h05 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maiores diferenças foram registradas em São Paulo e Salvador Edu Moraes/RECORD

Confronto paulista e sucesso nacional! Com vitória por 3 a 0 do Mirassol sobre o Santos, a RECORD conquistou o segundo lugar isolado em audiência em todas as praças e no Mercado Nacional no último sábado (19), na faixa da bola rolando, entre 18h32 e 20h33.

As maiores diferenças foram registradas em São Paulo, onde a emissora obteve 7,1 pontos de média contra 3,1 do SBT, e em Salvador, com placar de 6,6 a 2,3 a favor da RECORD em relação à Band, que ficou na terceira colocação.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), a transmissão do jogo atingiu 5,3 pontos de média e venceu o SBT, que marcou 2,6.

Em outras nove praças, a RECORD também superou o SBT, terceiro colocado — em Goiânia, com 7,5 a 3,7; Belo Horizonte, 4,8 a 1,8; Curitiba, 4,3 a 2,2; Porto Alegre, 3 a 1,2; Recife, 4,8 a 3,1; Rio de Janeiro, 4,1 a 2,8); Distrito Federal, 4,9 a 3,8; Manaus, 3,5 a 2,5; e Vitória, 2,6 a 2,3).

‌



A exibição da vitória do Mirassol sobre o Santos também garantiu o segundo lugar isolado em Campinas pelo placar de 3,8 a 1,8 para a RECORD contra a Band, terceira colocada.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT