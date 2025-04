RECORD garante segundo lugar com a transmissão da partida entre Fortaleza x Palmeiras A emissora venceu o SBT pelo placar de 8,7 x 6,7 Audiências|Do R7 22/04/2025 - 14h36 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h36 ) twitter

O jogador Facundo Torres, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do Fortaleza EC, durante partida válida pela quinta rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na Arena Castelão. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A bola rolou para Fortaleza e Palmeiras no último domingo (20) e a RECORD garantiu o segundo lugar isolado com a transmissão da partida válida pela quinta rodada do Brasileirão, atingindo dois pontos a mais que o SBT na Grande São Paulo.

Na faixa da bola rolando, período entre 18h31 e 20h31, a emissora registrou 8,7 pontos de média, participação de 15,5% e pico de 10 pontos, enquanto o SBT – exibindo o Roda a Roda e o Programa Silvio Santos – marcou 6,7 pontos.

O Palmeiras abriu 2 a 0 de vantagem, com gols de Facundo Torres e Flaco López, e o Fortaleza reagiu com gol do ex-palmeirense Deyverson. Nos acréscimos da etapa final, o goleiro Weverton, do Verdão, defendeu o pênalti cobrado pelo atacante Lucero, do Leão do Pici.

Final: Fortaleza 1x2 Palmeiras. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira é o novo líder do Brasileirão.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP