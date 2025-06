RECORD NEWS cresce em maio e consolida o 2º lugar dentre os canais de notícias no PayTV A emissora subiu uma posição em relação a abril e ampliou distância sobre as concorrentes Audiências|Do R7 17/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h03 ) twitter

A RECORD NEWS consolidou, em maio, o segundo lugar isolado em audiência dentre os canais de notícias da TV por assinatura. A emissora subiu uma posição em relação a abril e ainda aumentou a vantagem sobre suas concorrentes diretas, reforçando a preferência do público por seu jornalismo.

De acordo com os dados consolidados da Kantar Ibope Media, a emissora garantiu a 32ª posição, com 0,08 pontos de média, à frente da Jovem Pan News, que caiu do 35º para 38º lugar (0,07). A CNN Brasil perdeu duas posições e ficou em 40º (0,06). A Band News saiu do 51º para o 56º (0,04).

No ranking da Grande São Paulo, a RECORD NEWS manteve sua relevância ao ocupar a 8ª posição pelo terceiro mês consecutivo e aumentou a média, passando de 0,13 em abril para 0,14 pontos em maio, superando canais como a TV Gazeta (0,11).

