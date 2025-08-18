RECORD NEWS supera RedeTV! durante clássico do Paulistão Feminino Cobertura da partida consolidou a emissora como destaque nas transmissões esportivas do segmento Audiências|Do R7 18/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h00 ) twitter

RECORD NEWS supera RedeTV! durante clássico do Paulistão Feminino Antonio Chahestian/RECORD

Na noite da última quinta-feira (14), a RECORD NEWS exibiu ao vivo o clássico Palmeiras x Santos, válido pela 6ª rodada do Paulistão Feminino 2025. Na faixa em que a partida estava no segundo tempo, entre 19h55 e 20h10, a partida registrou 0,3 pontos de audiência, superando o RedeTV News, da RedeTV!, que marcou 0,2 ponto.

Antes desse horário, a transmissão deixou a emissora 25 minutos à frente do programa Brasil do Povo, na Band, reforçando o crescimento da cobertura esportiva da RECORD NEWS — a casa do futebol feminino.

