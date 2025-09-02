RECORD supera concorrente em 55% na média dia da Grande São Paulo e segue em 2º lugar isolado No Mercado Nacional, foi a única emissora que cresceu no acumulado de janeiro a agosto, enquanto as demais perderam audiência Audiências|Do R7 02/09/2025 - 14h44 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD supera concorrente em 55% na média dia da Grande São Paulo e segue em 2º lugar isolado Divulgação/RECORD

A RECORD fechou os primeiros oito meses de 2025 em segundo lugar isolado em todas as faixas horárias da Grande São Paulo e também no Mercado Nacional, segundo dados da Kantar Ibope Media GSP/PNT.

Na média dia, das 7h à meia-noite, marcou 5,1 pontos e 12% de share, 55% a mais que o SBT, que ficou em terceiro com 3,3 pontos e 7,8% de share.

Na faixa noturna, das 18h à meia-noite, o desempenho foi ainda melhor: 6,6 pontos e 11,8% de share, crescimento de 9% em relação a 2024, quando registrou 6,1 pontos e 10,8% de share. Em terceiro lugar, o SBT registrou média de 4 pontos, ou seja, perdeu 5% de audiência em relação ao ano passado.

No Mercado Nacional, foi a única emissora que cresceu no acumulado de janeiro a agosto, enquanto as demais perderam audiência. Na média dia, ficou em segundo lugar com 4,7 pontos de audiência e 11,4% de share, contra 2,8 pontos de média e 6,7% de share do SBT. No horário nobre, também assegurou o segundo lugar, subindo de 5,6 pontos de média e 10,3% em 2024 para 5,9 pontos e 11,0% de participação em 2025, alta de 7%. Enquanto isso, o SBT perdeu 8% ao marcar 3,3 pontos de média e ficar na terceira posição.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / PNT

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp