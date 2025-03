Record tem melhor tarde do ano com recordes do ‘Balanço Geral SP’ e da novela ‘O Rico e Lázaro’ O jornalístico marcou 6,8 pontos de média, e a trama alcançou 5,1 Audiências|Do R7 07/03/2025 - 12h43 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h46 ) twitter

Record tem melhor tarde do ano com recordes do ‘Balanço Geral SP’ e da novela ‘O Rico e Lázaro’ Edu Moraes/RECORD

Nesta quinta-feira (6), a RECORD registrou, na capital paulista, o melhor desempenho do ano na faixa da tarde (12h às 18h), com os maiores índices de média e share de 2025, 6,7 pontos e 16,7%, respectivamente. A emissora também garantiu o segundo lugar isolado, deixando a Band, com 2,6 pontos, em terceiro; e o SBT, com 2,5, em quarto. O resultado foi impulsionado pelos recordes de duas atrações vespertinas, o Balanço Geral SP e a novela O Rico e Lázaro.

Após registrar a melhor média do ano na última terça-feira (4), atingindo 6,7 pontos, ontem mais uma vez o Balanço Geral SP superou essa marca e bateu outro recorde alcançando 6,8 pontos e pico de 8,6 pontos. O programa, apresentado por Eleandro Passaia, também consolidou a mais alta participação do ano, 17,9%, garantindo o segundo lugar isolado com mais que o dobro da audiência da Band, que ficou na terceira posição ao marcar 2,7 pontos. O SBT desceu para a quarta posição, com 2,4 pontos na faixa. O jornalístico da RECORD foi exibido das 11h49 às 15h30.

Exibida na sequência, O Rico e Lázaro segue crescendo na audiência e batendo recorde em São Paulo. No ar na faixa das 15h30 às 16h24, a trama alcançou o melhor desempenho do ano com quase o dobro de média da concorrência, 5,1 x 2,8 pontos, além de 12,9% na participação. O pico chegou a 7,5 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP