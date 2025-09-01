RECORD: transmissão de Corinthians x Palmeiras lidera em 3 praças pelo país Partida ainda garantiu o segundo lugar em cinco regiões e no Mercado Nacional Audiências|Do R7 01/09/2025 - 14h30 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A transmissão do empate por 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras, no último domingo (31), garantiu à RECORD a liderança em três praças, o segundo lugar isolado em cinco regiões e também no Painel Nacional de Televisão (PNT), durante a faixa da bola rolando – das 18h30 às 20h30.

Na Grande São Paulo, a RECORD ficou na liderança ao superar a Globo por 14,4 a 13,9 pontos de média. Em Campinas, também ficou em primeiro lugar, com 10,5 pontos de média contra 10,4 da concorrente. Já em Goiânia, liderou por 17 minutos e assegurou o segundo lugar na média do horário, com 8,7 pontos, à frente do SBT, terceiro colocado, que marcou 8,2.

No PNT, a RECORD registrou 8,8 pontos de média e consolidou o segundo lugar, enquanto o SBT ficou em terceiro, com 5,8.

A transmissão do clássico também se destacou em outras regiões, onde a RECORD também conquistou o segundo lugar isolado, deixando o SBT em terceiro:

‌



Brasília: 7,7 x 5,9;

Recife: 8,3 x 6,6;

Manaus: 5,4 x 4;

Salvador: 5,6 x 5.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp