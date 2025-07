RECORD vence estreia de programa da concorrente com quase o dobro da audiência De volta à grade do outro canal, nova atração fez a audiência cair 8% Audiências|Do R7 29/07/2025 - 13h11 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Logo oficial da Record

A RECORD, com a transmissão do ‘Balanço Geral SP’ e ‘O Rico e Lázaro’, consolidou o segundo lugar isolado e obteve 5,3 pontos de média e share de 12,3%, na faixa da estreia do Casos de Família, que voltou à grade do SBT na tarde desta segunda (28). Com quase o dobro da audiência da concorrente, venceu a nova atração, que ficou na terceira colocação com 2,9 pontos e 6,8% de participação no horário em que foi exibida, das 14h45 às 15h43.

O Casos de Família fez o SBT perder 8% da audiência em comparação com as quatro-segundas anteriores, cuja média foi de 3,2 pontos.

O 'Balanço Geral SP’, no ar das 10h54 às 15h30, alcançou 5 pontos de média contra 3,2 pontos do SBT, que ocupou a terceira posição no ranking de audiências. O programa ainda teve pico de 6,6 pontos e share de 13,2%. O programa foi apresentado por Eleandro Passaia.

Transmitida na sequência, das 15h30 às 16h23, a novela 'O Rico e Lázaro’ conquistou 4,1 pontos de média, pico de 5,2 pontos e participação de 9.6%. No confronto, o SBT marcou 3,6 pontos, mantendo-se na terceira colocação.

‌



Foto Eleandro Passaia: Edu Moraes/Divulgação RECORD

Foto O Rico e Lázaro: Divulgação RECORD

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP