RICtv RECORD garante segundo lugar isolado com transmissão do Athletiba A partida, que terminou em 0 a 0 e com 11 expulsos, foi disputada no último sábado (25), no Estádio Couto Pereira Audiências|Do R7 27/01/2025 - 18h15 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h26 )

Clássico foi transmitido no último sábado (25) Divulgação

Dentro de campo, nem o Coritiba e nem o Athletico-PR saíram vencedores do clássico Athletiba, disputado no último sábado (25), já que o placar terminou em 0 a 0. Mas a RICtv RECORD, que transmitiu, ao vivo, os lances da partida, saiu vencedora perante as concorrentes e garantiu o segundo lugar isolado, na capital paranaense.

No período em que a bola esteve rolando, das 16h às 18h, a emissora registrou 6,4 pontos de média e 13,4% de participação, mais de 2 pontos de diferença para o SBT, que ficou na terceira colocação ao atingir 4,3 pontos. A diferença foi ainda maior para a Band, quarta colocada, que marcou 0,5 ponto.

A rede não balançou, mas o jogo foi intenso e disputado. Além da forte chuva que atingiu a região do Estádio Couto Pereira, o que também chamou a atenção foi o número de jogadores expulsos: 11 no total, sendo seis do Coritiba e cinco do Furacão, em razão da confusão generalizada logo após o apito final do árbitro.