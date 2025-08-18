Sucesso nas noites de sexta-feira, ‘Quilos Mortais’ supera terceira colocada em 45% Atração chegou aos 5,7 pontos de média em São Paulo e consolidou o segundo lugar isolado Audiências|Do R7 18/08/2025 - 12h54 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sucesso nas noites de sexta-feira, ‘Quilos Mortais’ supera terceira colocada em 45% Divulgação RECORD

Imbatível! Na sexta-feira (15), a série Quilos Mortais manteve o sucesso de audiência e ficou, novamente, no segundo lugar isolado na Grande SP. Exibido na faixa das 22h44 à 0h23, o programa consolidou média de 5,1 pontos, resultado 45% superior ao SBT, que ficou na terceira posição com 3,5 pontos. O pico foi de 5,7 e o share de 11,4%.

O episódio contou a dramática história de Julius, mais conhecido como J.T. A infância traumática virou gatilho para o seu vício em comida. Após ser diagnosticado com linfedema, o peso dele chegou aos 404 quilos. Desesperado e com o corpo prestes a colapsar, J.T. resolveu pedir ajuda a Dr. Now para conseguir sobreviver e mudar de vida.

Quilos Mortais é apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp