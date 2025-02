Virada do Palmeiras no clássico contra o Santos coloca a RECORD na liderança Com a transmissão do jogo, a emissora atingiu 9,6 pontos de média, pico de 10,3 e 17,1% de participação Audiências|Do R7 23/01/2025 - 14h32 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h16 ) twitter

Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 Reprodução/R7

Sucesso de audiência! Transmitindo a partida entre Santos e Palmeiras, válida pelo Paulistão Sicredi 2025, na noite desta quarta (22), a RECORD teve seu melhor desempenho, na Grande São Paulo, desde o início do torneio.

A emissora ficou por 4 minutos na liderança, vencendo a Globo, que exibia o Cine BBB – Cidade Perdida, e, de quebra, consolidou o segundo lugar isolado na faixa completa, com mais que o dobro da pontuação registrada pela terceira colocada.

Entre às 21h35 e 23h33, período em que a bola esteve rolando na Vila Belmiro, a emissora atingiu, na capital paulista, 9,6 pontos de média, 10,3 pontos de pico e 17,1% de participação, enquanto o SBT, terceiro colocado, registrou 3,7 pontos, e a Band, na quarta posição, marcou 0,9.

O clássico terminou com vitória dos visitantes. O Santos abriu o placar com Guilherme, ainda no primeiro tempo, mas o Verdão reagiu na etapa final. O garoto Thalys, aos 22 minutos, e o volante Richard Ríos, já nos acréscimos, fizeram os gols da virada do Palmeiras, que voltou para São Paulo com os três pontos na bagagem.