3 irmãs desaparecidas: revelado o que aconteceu e descoberta Foram revelados maiores detalhes sobre o que aconteceu com as irmãs que desapareceram. Bebê Mamãe|Do R7 11/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h16 )

Veja o que houve com irmãs que desapareceram Bebê Mamãe

Novos exames revelaram o que aconteceu com as três irmãs que desapareceram. As meninas Paityn Decker, nove anos, Evelyn Decker, oito anos, e Olivia Decker, cinco anos, desapareceram após terem saído para um passeio com o pai, Travis Decker. E agora, os resultados dos exames apontaram em detalhes o que houve.

