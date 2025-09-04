Alexandre Pato exibe filho com uniforme de futebol americano
Alexandre Pato mostra o filho com roupa de futebol americano e encanta!
O ex-jogador Alexandre Pato mostrou seu bebê vestido com uma roupa de um time da NFL, liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. O atleta é pai de um menino. O primogênito é fruto do relacionamento com a apresentadora Rebeca Abravanel com quem ele é casado.
