Any Awuada, suposto caso de Neymar, surge grávida e presa! Any Awuada, que afirma ter ficado com Neymar, mostrou as condições da cela que está. Bebê Mamãe|Do R7 27/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Any Awuada surgiu grávida e detida e desabafou Bebê Mamãe

A acompanhante Any Awuada, também conhecida como Nayara Macedo, surgiu grávida e na cela pela primeira vez após ter sido presa. Ela está detida há seis dias. Any, 25 anos, ficou conhecida após afirmar que teve um caso com o jogador Neymar Jr. Pouco após afirmar isto, ela ainda revelou que estava grávida.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Graciele Lacerda celebra 5 meses da filha com festa linda

Gêmeas de Joaquim Lopes fazem bolo simples no aniversário da avó

Filha gêmea de Gugu faz anúncio após casamento e surpreende