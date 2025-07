Carol Dantas revela filho com Neymar conhecendo sua irmã Mel Filho de Carol Dantas e Neymar conheceu a pequena Mel. Bebê Mamãe|Do R7 16/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h37 ) twitter

Carol Dantas surgiu com a recém-nascida de Neymar Bebê Mamãe

A influenciadora Carol Dantas revelou o primeiro encontro do seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca, 13 anos, com sua irmãzinha recém-nascida, a bebê Mel. A pequena é fruto do casamento de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi.

Para saber mais sobre esse emocionante encontro e as reações dos internautas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

