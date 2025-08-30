Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

César Tralli exibe o novo membro da família e encanta

César Tralli encanta ao mostrar o novo membro de sua família.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

César Tralli mostra o mais novo membro de sua família e surpreende Bebê Mamãe

O jornalista César Tralli encantou ao mostrar um lindo registro do mais novo membro de sua família. Ele é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro. O casal está junto desde 2014 e cerca de três anos depois oficializaram a união. Juntos, eles são papais orgulhoso de uma linda menina. A garotinha Manu celebrou seu aniversário de seis aninhos recentemente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda festa e a nova adição à família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.