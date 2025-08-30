César Tralli exibe o novo membro da família e encanta
César Tralli encanta ao mostrar o novo membro de sua família.
O jornalista César Tralli encantou ao mostrar um lindo registro do mais novo membro de sua família. Ele é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro. O casal está junto desde 2014 e cerca de três anos depois oficializaram a união. Juntos, eles são papais orgulhoso de uma linda menina. A garotinha Manu celebrou seu aniversário de seis aninhos recentemente.
O jornalista César Tralli encantou ao mostrar um lindo registro do mais novo membro de sua família. Ele é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro. O casal está junto desde 2014 e cerca de três anos depois oficializaram a união. Juntos, eles são papais orgulhoso de uma linda menina. A garotinha Manu celebrou seu aniversário de seis aninhos recentemente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda festa e a nova adição à família!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda festa e a nova adição à família!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: