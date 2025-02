Erick Jacquin posa com os seus 3 filhos e se declara a eles O chef Erick Jacquin surgiu com os seu três filhos e se declarou. Bebê Mamãe|Do R7 14/02/2025 - 00h45 (Atualizado em 14/02/2025 - 00h45 ) twitter

Erick Jacquin posou com os filhos e encantou

O chef Erick Jacquin surgiu junto com os seus três filhos em uma rara aparição. Ele é pai de Edouard Jacquin, 26 anos, fruto de um relacionamento anterior. O chef também é pai dos gêmeos Élise e Antoine de seis anos, frutos do seu casamento com Rosângela Jacquin. E ele posou com os filhos e se declarou para os seus gêmeos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa linda declaração de amor familiar!

