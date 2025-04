Esposa de Mano Walter mostra em sessão de laser e explica Filho de Mano Walter passa por tratamento com laser e Débora revela o que houve! Bebê Mamãe|Do R7 18/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 17h25 ) twitter

Filho de Mano Walter passa por tratamento com laser e Débora revela o que houve

O filho do cantor Mano Walter surgiu se recuperando de um problema que passou e deixou os fãs surpresos. O artista é pai de duas crianças – um menino e uma menina. A duplinha nasceu de seu relacionamento com a influenciadora Débora Silva com quem ele é casado. Os dois oficializaram a união em 2019.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

