Esposa de Zé Vaqueiro revela foto inédita do bebê que partiu

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, mostra foto inédita do bebê que partiu e fala Bebê Mamãe

A esposa do cantor Zé Vaqueiro, a influenciadora Ingra Soares, encantou ao fazer uma linda declaração no Dia das Mães. Ela é mãe orgulhosa de três filhos, sendo dois deles com o artista. Sua primogênita nasceu de um antigo relacionamento. A garota se chama Nicolly e completou 15 anos de idade.

Para saber mais sobre a emocionante homenagem de Ingra ao seu bebê que partiu, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

