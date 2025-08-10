Filha de Amanda Kimberlly conhece a irmãzinha Mel Filha de Amanda Kimberlly conheceu sua irmãzinha Mel. Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 10/08/2025 - 18h17 ) twitter

A filha da modelo Amanda Kimberlly com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena de um ano, conheceu a sua irmãzinha recém-nascida, a pequena Mel de um mês. A bebê é a segunda filha de Neymar Jr com sua esposa, a influenciadora Bruna Biancardi. Juntos, eles também são pais de Mavie, um ano e 10 meses.

Para saber mais sobre este emocionante encontro familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

