Filha de Amanda Kimberlly conhece a irmãzinha Mel
A filha da modelo Amanda Kimberlly com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena de um ano, conheceu a sua irmãzinha recém-nascida, a pequena Mel de um mês. A bebê é a segunda filha de Neymar Jr com sua esposa, a influenciadora Bruna Biancardi. Juntos, eles também são pais de Mavie, um ano e 10 meses.
Para saber mais sobre este emocionante encontro familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
