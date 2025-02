Filho de Angélica posa com a namorada e ela fala de gravidez Filho do meio de Angélica surge com namorada e ela abre o jogo sobre gravidez! Bebê Mamãe|Do R7 19/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 22h26 ) twitter

A futura nora do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck surpreendeu ao falar sobre ser mãe. A jovem Duda Guerra namora o filho do meio do casal. Os artistas são pais de três herdeiros. O primogênito é Joaquim de 19 anos. Benício, de 16 anos, é irmão do meio. Enquanto Eva é a caçula e única menina. A garotinha tem 11 anos.

