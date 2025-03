Filho de Lucas Lucco ganha linda festa de 3 anos na escola A ex de Lucas Lucco mostrou a festa de 3 anos do filho, na escolinha! Bebê Mamãe|Do R7 21/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 21/03/2025 - 22h25 ) twitter

O filho do cantor Lucas Lucco completou mais um ano de vida e ganhou lindas festinhas para comemorar. O famoso é pai de um menino que, por enquanto, é seu único herdeiro. Ele nasceu do antigo relacionamento com a influenciadora Lorena Carvalho. O garotinho se chama Luca e apagou as velinhas de seus três anos de vida, nesta semana.

Para saber mais sobre a comemoração e as declarações emocionantes de Lucas Lucco e Lorena Carvalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

