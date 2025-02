Gêmeos de Erick Jacquin posam no 1º dia no colégio francês Filhos gêmeos de Erick Jacquin posam em sua escola francesa e surpreendem! Bebê Mamãe|Do R7 04/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h27 ) twitter

Filhos gêmeos de Erick Jacquin posam em sua escola francesa e surpreendem

Os filhos mais novos do chef Erick Jacquin surgiram em um momento especial em suas jornadas estudantis. O cozinheiro ficou bem conhecido por apresentar programas culinários. Ele começou a aparecer nas telinhas como jurado do reality MasterChef Brasil. Depois, assumiu o comando de outras atrações do mesmo segmento.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre esse momento especial! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

