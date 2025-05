Graciele Lacerda celebra 5 meses da filha com festa linda Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo celebraram cinco meses da filha com fofa festa. Bebê Mamãe|Do R7 27/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h35 ) twitter

Graciele Lacerda celebrou os cinco meses de sua filha Bebê Mamãe

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor Zezé Di Camargo comemoraram os cinco meses de sua filha Clara com uma festa dos sonhos no seu triplex! A comemoração contou com a participação das outras duas filhas de Zezé, a cantora Wanessa Camargo, e a atriz Camilla Camargo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda celebração!

