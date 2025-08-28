Logo R7.com
Ianka reaparece 7 meses depois de ser detida e exibe gêmeos

Ianka reapareceu sete meses após ter sido detida.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Ianka Cristini voltou para as redes sociais após ter sido detida Bebê Mamãe

A influenciadora Ianka Cristini reapareceu pela primeira vez sete meses após ter sido presa. Ela mostrou os seus filhos gêmeos, que atualmente têm um ano de idade, e também as suas duas filhas que têm 10 anos e sete anos de idade. A influenciadora desabafou sobre tudo que passou.

A influenciadora desabafou sobre tudo que passou.

