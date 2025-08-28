Ianka reaparece 7 meses depois de ser detida e exibe gêmeos
Ianka reapareceu sete meses após ter sido detida.
A influenciadora Ianka Cristini reapareceu pela primeira vez sete meses após ter sido presa. Ela mostrou os seus filhos gêmeos, que atualmente têm um ano de idade, e também as suas duas filhas que têm 10 anos e sete anos de idade. A influenciadora desabafou sobre tudo que passou.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!
