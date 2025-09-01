Juliano Cazarré mostra filha especial passeando pela 1ª vez Juliano Cazarré mostra o 1º passeio de sua filha especial e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 31/08/2025 - 21h58 ) twitter

Juliano Cazarré mostra o 1º passeio de sua filha especial e encanta Bebê Mamãe

O ator Juliano Cazarré encantou ao mostrar o primeiro passeio com sua filha especial. A garotinha surgiu se divertindo com os irmãos e deixou os fãs emocionados com o momento especial. O artista é pai de seis crianças. Os herdeiros são frutos de seu relacionamento com a jornalista e bióloga Leticia Cazarré com quem ele é casado.

