Juliano Cazarré mostra filha especial passeando pela 1ª vez

O ator Juliano Cazarré encantou ao mostrar o primeiro passeio com sua filha especial. A garotinha surgiu se divertindo com os irmãos e deixou os fãs emocionados com o momento especial. O artista é pai de seis crianças. Os herdeiros são frutos de seu relacionamento com a jornalista e bióloga Leticia Cazarré com quem ele é casado.

Para saber mais sobre esse emocionante momento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

