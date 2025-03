Justin Bieber posa em rara foto com seu bebê de 7 meses O cantor Justin Bieber encantou ao surgir em um momento fofo e raro com seu filho. O casal é pai orgulhoso de seu primeiro filho. O... Bebê Mamãe|Do R7 30/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 30/03/2025 - 20h25 ) twitter

Justin Bieber surpreendeu ao surgir em rara foto com seu bebê

O cantor Justin Bieber encantou ao surgir em um momento fofo e raro com seu filho. O casal é pai orgulhoso de seu primeiro filho. O pequeno é fruto de seu relacionamento com a modelo Hailey Baldwin Bieber. O herdeiro deles se chama Jack Blues Bieber. Casados desde outubro de 2019, os dois só revelaram que estavam grávidos três meses antes do nascimento do neném que ocorreu em agosto do ano de 2024.

