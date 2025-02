Kaká posa com seus 4 filhos na neve em viagem luxuosa O ex-jogador Kaká mostrou uma luxuosa viagem com todos os filhos e surpreendeu! Bebê Mamãe|Do R7 09/02/2025 - 23h05 (Atualizado em 09/02/2025 - 23h05 ) twitter

O ex-jogador Kaká mostrou uma luxuosa viagem com todos os filhos e surpreendeu

O ex-jogador Kaká mostrou uma viagem luxuosa na companhia de todos os filhos. O atleta é pai de quatro herdeiros! Os irmãos nasceram de diferentes relacionamentos. Os mais velhos são Luca e Isabella que estão com 16 e 12 anos, respectivamente. Os dois são frutos do antigo casamento com a influenciadora Carol Celico. Eles ficaram juntos por cerca de uma década. Mas, em 2015 anunciaram a separação.

