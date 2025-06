Kayky Brito surge em vídeo chamada com o filho e sobrinhos Kayky Brito mostra vídeo chamada com os filho e seus sobrinhos. Bebê Mamãe|Do R7 21/06/2025 - 22h55 (Atualizado em 21/06/2025 - 22h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kayky Brito encanta ao mostra vídeo chamada com o filho e os sobrinhos Bebê Mamãe

O ator Kayky Brito encantou ao surgir em uma chamada de vídeo com seu filho e os sobrinhos, filhos da irmã dele a atriz Sthefany Brito. O artista é pai de um menino. Kael está com três anos de idade. Por enquanto, ele é seu único herdeiro. O garotinho mora com a mãe em Curitiba, no Paraná. Enquanto o ator se divide entre São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre essa fofura e a relação de Kayky com sua família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sabrina Sato mostra filha e Nicolas Prattes se declara pra ela

Monica exibe filhos com Junior em passeio no museu

Caçula de Roberto Justus surge na piscina da sua casa em Miami