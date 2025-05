Larissa Manoela escolhe nome de seu bebê e fala de gravidez Larissa Manoela falou de gravidez e escolha do nome do bebê. Bebê Mamãe|Do R7 24/05/2025 - 18h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 18h55 ) twitter

Larissa Manoela respondeu sobre escolha do nome do bebê Bebê Mamãe

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao revelar que já escolheu o nome do seu filho. E ela e seu marido, o ator André Luiz Frambach, também abriram o jogo sobre uma gravidez e escolha do nome do bebê. Larissa ainda divertiu ao mostrar uma gravidez diferente.

