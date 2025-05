Leonardo comenta casamento de Zé e causa do fim vem à tona Leonardo comentou sobre casamento de Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Bebê Mamãe|Do R7 28/05/2025 - 19h23 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h23 ) twitter

Leonardo falou do fim do casamento de seu filho Bebê Mamãe

Um comentário do cantor Leonardo sobre o casamento de seu filho Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca acaba de vir à tona e deu o que falar. Além disso, a causa da separação de Zé Felipe e Virgínia também acaba de ser revelada.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do fim do casamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

