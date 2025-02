Lexa dá adeus a filha três dias após o nascimento e desabafa Lexa revela nascimento e partida de sua bebê e emociona. Bebê Mamãe|Do R7 10/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h26 ) twitter

Filha de Lexa partiu poucos dias após nascer

A cantora Lexa compartilhou com os fãs um triste relato nesta segunda-feira (10). Ocorre que a artista anunciou o nascimento de sua bebê, ao mesmo tempo que comunicou a partida dela. A famosa estava grávida de seu primeiro filho. A menina é fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna com quem é casada. Desde o meio de janeiro, a cantora precisou de cuidados especiais e foi internada.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

