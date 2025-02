Lucy Ramos revela seu diagnóstico na gravidez e faz desabafo Lucy Ramos revela problema na gestação e explica o que houve! Bebê Mamãe|Do R7 16/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 16/01/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucy Ramos revela problema na gestação e desabafa

A atriz Lucy Ramos usou suas redes sociais para fazer um desabafo de um problema que está enfrentando em sua gestação. Ela espera seu primeiro herdeiro. Trata-se de uma garotinha que é fruto do casamento da artista com o também ator Thiago Luciano com quem ela está junto há quase duas décadas.

Para saber mais sobre a situação delicada que Lucy está enfrentando e como ela está lidando com a diabetes gestacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

César Tralli defende Rafinha após críticas a aparência dela

Angélica posa com a filha usando roupas iguais

Mãe influenciadora devolve o filho 2 anos após a sua adoção