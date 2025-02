Mãe abandona seus três bebês recém-nascidos no meio da rua Autoridades descobriram que três dos recém-nascidos deixados na rua são irmãos. Bebê Mamãe|Do R7 19/01/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/01/2025 - 11h46 ) twitter

Autoridades descobriram que três recém-nascidos deixados na rua são irmãos, entenda

Uma mãe abandonou seus três bebês recém-nascidos no meio das ruas de Londres na Inglaterra. Sendo que um dos pequenos foi deixado no parque em pleno inverno rigoroso da Inglaterra. As autoridades estão tentando descobrir quem é a mãe dessas crianças em um caso nunca visto antes.

Para saber mais sobre essa história chocante e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

