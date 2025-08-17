Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Mãe da filha de Euro, marido de Hytalo, choca com revelação

Mãe da filha de Euro surpreendeu com um desabafo.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Mãe da filha de Euro surpreendeu com desabafo Bebê Mamãe

A mãe de uma das filhas do influenciador Isr4el Nata Vicente, conhecido como Euro, desabafou e fez difíceis revelações sobre ele. Ele é o marido do também influenciador Hytalo Santos. Ambos encontram-se detidos no momento.

Para entender todos os detalhes dessa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.