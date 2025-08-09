Mãe de Kamylinha fala pela 1ª vez de Hytalo Santos e impressiona
Mãe de Kamylinha surpreendeu ao falar sobre Hytalo Santos.
A mãe da influenciadora adolescente Kamylinha de 17 anos falou pela primeira vez sobre o influenciador Hytalo Santos, 28 anos, e a exposição que o y0utuber Felca fez sobre eles. Acontece que a adolescente mora com Hytalo desde os 12 anos de idade.
A mãe da influenciadora adolescente Kamylinha de 17 anos falou pela primeira vez sobre o influenciador Hytalo Santos, 28 anos, e a exposição que o y0utuber Felca fez sobre eles. Acontece que a adolescente mora com Hytalo desde os 12 anos de idade.
Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações da mãe de Kamylinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações da mãe de Kamylinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: