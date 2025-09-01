Maíra Cardi se pronuncia após polêmica com Arthur Aguiar
Maíra Cardi se pronuncia após polêmica com sua filha com Arthur Aguiar.
A influenciadora Maíra Cardi surpreendeu os fãs ao se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo o nome de seu ex o ator e cantor Arthur Aguiar. Os rumores começaram após a coach expor uma delicada situação envolvendo a filha deles. Os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos e tiveram uma menina. Em 2022, eles se separaram de forma definitiva, após vários términos e reconciliações.
