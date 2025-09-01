Logo R7.com
Maíra Cardi se pronuncia após polêmica com Arthur Aguiar

Maíra Cardi se pronuncia após polêmica com sua filha com Arthur Aguiar.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Maíra Cardi explica polêmica envolvendo sua filha com Arthur Aguiar e surpreende Bebê Mamãe

A influenciadora Maíra Cardi surpreendeu os fãs ao se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo o nome de seu ex o ator e cantor Arthur Aguiar. Os rumores começaram após a coach expor uma delicada situação envolvendo a filha deles. Os dois ficaram juntos por cerca de cinco anos e tiveram uma menina. Em 2022, eles se separaram de forma definitiva, após vários términos e reconciliações.

Para saber mais sobre essa polêmica e a resposta de Maíra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

