Marina Ruy Barbosa fala de gravidez e seu ex faz revelação Marina Ruy Barbosa abriu o jogo sobre gravidez e seu ex-marido fez revelação. Bebê Mamãe|Do R7 08/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 20h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marina Ruy Barbosa falou de gravidez e ex-marido fez revelação Bebê Mamãe

A atriz Marina Ruy Barbosa abriu o jogo sobre uma gravidez. E seu ex-marido Alexandre Negrão surpreendeu ao fazer um anúncio. Marina e Alexandre foram casados por três anos. Atualmente, ela está noiva do empresário Abdul Fares.

Para saber mais sobre os planos de Marina e as revelações do ex-marido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Zezé Di Camargo leva sua filha caçula pra assistir seu show pela 1ª vez

Sabrina Sato posa com Zoe e Prattes e exibe novo membro da família

César Tralli revela fotos de infância pra sua filha e emociona