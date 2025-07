Michel Teló comemora 9 e 8 anos dos filhos em única festa Thais e Michel Teló fazem festa de aniversário dupla pros filhos de 9 e 8 anos! Bebê Mamãe|Do R7 25/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 22h17 ) twitter

A família do cantor Michel Teló está em festa. Isto porque o clã se reuniu para celebrar os aniversários dos filhos do artista. Ele é casado com a atriz e apresentadora Thais Fersoza. Da unia, o casal foi pai de uma menina e um menino. Os irmãos têm idades próximas e ficam mais velhos um na sequência do outro. Por isso, os artistas costumam comemorar os aniversários dos filhotes em uma festa conjunta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!

