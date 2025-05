Murilo Benício celebra 20 anos do filho com Antonelli e se declara Murilo Benício encantou ao celebrar os 20 dos seu filho com Giovanna Antonelli e se declarou pra ele. Bebê Mamãe|Do R7 24/05/2025 - 15h16 (Atualizado em 24/05/2025 - 15h16 ) twitter

Murilo Benício celebra o aniversário de seu filho com Giovanna Antonelli e impressiona Bebê Mamãe

A O ator Murilo Benício posou junto com seu filho com a atriz Giovanna Antonelli em uma linda homenagem ao aniversário do herdeiro. O ex-casal é pai orgulhoso do jovem Pietro anos que está celebrando neste sábado (24) seus 20 anos de idade. O garoto é fruto do antigo casamento deles.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre essa linda homenagem!

