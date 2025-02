Nanda Costa exibe gêmeas em fantasias de carnaval inusitadas Nanda Costa mostra as filhas com fantasias de carnaval criativas! Bebê Mamãe|Do R7 27/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h47 ) twitter

Nanda Costa mostra as filhas com fantasias de carnaval inusitadas

A atriz Nanda Costa encantou ao mostrar as filhas prontas para o bailinho de carnaval da escola. Ela é mãe orgulhosa de duas lindas meninas. As irmãs são gêmeas e estão com três anos de idade. Kim e Tiê nasceram do relacionamento da famosa com a musicista Lan Lanh com quem ela é casada.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

