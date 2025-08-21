Nasce o 1º filho de Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown contou que sua filha nasceu.
Nasceu o primeiro filho da atriz Millie Bobby Brown, 21 anos, com o seu marido, Jake Bongiovi, 23 anos! O casal revelou a chegada do novo integrante da família. Eles também contaram se é menino ou menina e um detalhe surpreendente sobre seu bebê.
